  1. Realting.com
  2. Desarrolladores
  3. тест

тест

Belarús, Liesnia
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Promotor
En la plataforma
En la plataforma
2 años
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Nuestros agentes en Belarús
Elizaveta Elizaveta
Elizaveta Elizaveta
4 propiedades
Otros desarrolladores
A-100 Девелопмент
Belarús, Valiarjanava
El grupo de empresas «A-100 Development» ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario residencial y comercial de Belarús durante más de 15 años. El portafolio de la empresa incluye proyectos a gran escala como «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki»…
Dejar una solicitud
Strateg Group
Belarús, Cieliachanski sielski Saviet
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 3
Strateg Group es un espacio para profesionales creativos y orientados hacia objetivos. Apoyamos el desarrollo de las ideas más útiles y ambiciosas, desde soluciones técnicas innovadoras a proyectos en el campo de las artes finas
Dejar una solicitud
УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»
Belarús, Minsk
Propiedades residenciales 1
MONOLITTRANSSTROY es una empresa privada de construcción unitaria especializada en gestión de proyectos y construcción de edificios y estructuras de tipo marco hechos de hormigón armado monolítico.La empresa tiene su propia flota de obras de forma, equipos tecnológicos de clase mundial y per…
Dejar una solicitud
Дана Астра
Belarús, Minsk
Dana Holdings es una empresa líder en servicios completos especializada en inversiones de proyectos de bienes raíces residenciales, industriales, comerciales, educativos y de uso mixto, así como inversiones de asociación público-privadas en mercados emergentes. A principios de la década de 1…
Dejar una solicitud
ООО «Металлстройпрофиль»
Belarús, Liesnia
Gründungsjahr des Unternehmens 1994
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 6 Bienes raíces comerciales 2
Nuestra organización fue fundada en 1994. En ese momento - sociedad anónima cerrada "Inverh-M".En 1996 CJSC "Inverkh-M" es una de las diez mayores empresas privadas de construcción de la República de Belarús. En 2004, Inverh-M se convirtió en el líder de la industria de la construcción, espe…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir