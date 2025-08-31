Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
El grupo de empresas «A-100 Development» ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario residencial y comercial de Belarús durante más de 15 años. El portafolio de la empresa incluye proyectos a gran escala como «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki»…
Strateg Group es un espacio para profesionales creativos y orientados hacia objetivos. Apoyamos el desarrollo de las ideas más útiles y ambiciosas, desde soluciones técnicas innovadoras a proyectos en el campo de las artes finas
MONOLITTRANSSTROY es una empresa privada de construcción unitaria especializada en gestión de proyectos y construcción de edificios y estructuras de tipo marco hechos de hormigón armado monolítico.La empresa tiene su propia flota de obras de forma, equipos tecnológicos de clase mundial y per…
Dana Holdings es una empresa líder en servicios completos especializada en inversiones de proyectos de bienes raíces residenciales, industriales, comerciales, educativos y de uso mixto, así como inversiones de asociación público-privadas en mercados emergentes. A principios de la década de 1…
Nuestra organización fue fundada en 1994. En ese momento - sociedad anónima cerrada "Inverh-M".En 1996 CJSC "Inverkh-M" es una de las diez mayores empresas privadas de construcción de la República de Belarús. En 2004, Inverh-M se convirtió en el líder de la industria de la construcción, espe…