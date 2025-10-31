  1. Realting.com
Mardi Holding

Georgia, Batumi city, Vakhtang Gorgasali street, N 25
;
Company type
Promotor
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 20:29
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Georgia
Otros desarrolladores
ELT Building
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Nuevos edificios 3 Propiedades residenciales 3
Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017. La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
English, Русский
Hilton Serviced Apartments
Georgia, Batumi
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 3
Tourinvest Management Group ha estado operando en Georgia desde 2008, es uno de los mayores inversores de Georgia y su inversión total es de unos 200 millones de dólares. El perfil de la empresa incluye las siguientes actividades operativas: Construcción, Ventas Inmobiliarias, Gestión de Bie…
Esteco
Georgia, Tiflis
Nuevos edificios 2 Propiedades residenciales 3
Esteco - casas de construcción en Georgia!¡Le presentamos un proyecto exclusivo de una casa de campo mini-complejo, que se encuentra en los suburbios de la ciudad costera de Batumi!Esteco es una garantía de vida de alta calidad y cómoda!
Zulu VIP
Georgia, Batumi
Propiedades residenciales 1
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia. Our company sells special projects on the first line of the sea. The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Real Palace
Georgia, Batumi
Black Sea Towers - un nuevo complejo residencial de alta altura de clase premium en el centro de negocios Batumi. El complejo está situado cerca del mar en el callejón de los héroes frente al estadio de la UEFA. Ofrece maravillosas vistas panorámicas de la ciudad, las montañas y el mar. El c…
