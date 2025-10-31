Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Elt Building es una empresa de desarrollo y construcción que ha comenzado una actividad considerable en Adjara, particularmente en Batumi desde 2017.
La puesta en marcha de la compañía fue un complejo de apartamentos multifuncional Sunrise en el nuevo Boulevard, en la primera línea de la …
Tourinvest Management Group ha estado operando en Georgia desde 2008, es uno de los mayores inversores de Georgia y su inversión total es de unos 200 millones de dólares. El perfil de la empresa incluye las siguientes actividades operativas: Construcción, Ventas Inmobiliarias, Gestión de Bie…
Esteco - casas de construcción en Georgia!¡Le presentamos un proyecto exclusivo de una casa de campo mini-complejo, que se encuentra en los suburbios de la ciudad costera de Batumi!Esteco es una garantía de vida de alta calidad y cómoda!
The offices of our agency, ZULU VIP, are located in Batumi, Georgia.
Our company sells special projects on the first line of the sea.
The real estate industry continues to grow in this region. The government supports this industry, provides a quick response to property registration in th…
Black Sea Towers - un nuevo complejo residencial de alta altura de clase premium en el centro de negocios Batumi. El complejo está situado cerca del mar en el callejón de los héroes frente al estadio de la UEFA. Ofrece maravillosas vistas panorámicas de la ciudad, las montañas y el mar. El c…