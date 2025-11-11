Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chequia
  3. okres Nymburk
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en okres Nymburk, Chequia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Hradistko, Chequia
Casa 4 habitaciones
Hradistko, Chequia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 2
Modern wooden house (log house) 4+kk, 156 m² – Kersko, Czech Republic Modern luxury log hou…
$993,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский, Čeština, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en okres Nymburk, Chequia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir