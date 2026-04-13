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Villas en la montaña en venta en Kathikas, Chipre

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Villa en Kathikas, Chipre
Villa
Kathikas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Descubre lo último en Lujo viviendo con un anidado en las tranquilas colinas de Peyia - Kath…
$2,68M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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