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Adosados en Venta en Costa Rica

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Adosado Adosado 2 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Descubra esta casa de campo totalmente amueblada de 2 dormitorios, 2,5 baños en Colinas de G…
$249,000
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