Apartamentos de varios niveles en venta en Costa Rica

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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