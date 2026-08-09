Mansiones en venta en Costa Rica

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Casa grande 3 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Casa grande 3 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Hacienda Cocobolo es una lujosa finca que mezcla la arquitectura del sur de España con la be…
$1,95M
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Casa grande 7 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Casa grande 7 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Bienvenido a El Palacete Flamingo, una excepcional residencia de lujo encaramada majestuosam…
$4,40M
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