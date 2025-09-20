Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Costa Rica
  3. Hojancha
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Hojancha, Costa Rica

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Hojancha, Costa Rica
Casa de campo 2 habitaciones
Hojancha, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad de 8 acres, situada en las colinas de Hojancha, presenta una op…
$210,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir