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Casa en condominio en venta en Costa Rica

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Guanacaste
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cuajiniquil, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cuajiniquil, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en la tranquila costa de Guanacaste, justo al norte de Nosara y cerca del pequeño pu…
$199,000
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tamarindo, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tamarindo, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a Jacarandas 11, una elegante villa de tres dormitorios, enclavada dentro de una …
$390,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Situado a pocos pasos de la playa de arena blanca de Playa Flamingo, Villas Flamingo #5 es u…
$650,000
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