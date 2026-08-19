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Apartamentos en venta en Cantón de Santa Cruz, Costa Rica

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Iguana Villas #2 is a fully remodeled and furnished 2-bedroom condo in Playa Junquillal, Gua…
$467,000
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Apartamento 2 habitaciones en Veintisiete de Abril, Costa Rica
Apartamento 2 habitaciones
Veintisiete de Abril, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Este hermoso condominio frente al mar cuenta con impresionantes vistas al mar desde sus espa…
$575,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cuajiniquil, Costa Rica
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Cuajiniquil, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Situado en la tranquila costa de Guanacaste, justo al norte de Nosara y cerca del pequeño pu…
$199,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
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Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Situado a pocos pasos de la playa de arena blanca de Playa Flamingo, Villas Flamingo #5 es u…
$650,000
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tamarindo, Costa Rica
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Tamarindo, Costa Rica
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a Jacarandas 11, una elegante villa de tres dormitorios, enclavada dentro de una …
$390,000
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