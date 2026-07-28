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Casa en condominio en venta en Cabo Velas, Costa Rica

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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Cabo Velas, Costa Rica
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Cabo Velas, Costa Rica
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Situado a pocos pasos de la playa de arena blanca de Playa Flamingo, Villas Flamingo #5 es u…
$650,000
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