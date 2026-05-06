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Propiedades residenciales en venta en Puerto Boyaca, Colombia

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Puerto Boyaca, Colombia
Cinta Oferta caliente
Villa 6 habitaciones
Puerto Boyaca, Colombia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 50 000 m²
Número de plantas 1
Villa Excepcional Countryside Luxury situada en aproximadamente 12 hectáreas (5 hectáreas) d…
$385,000
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