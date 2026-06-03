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Propiedades residenciales en venta en Tibesti, Chad

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Tibesti, Chad
Casa 9 habitaciones
Tibesti, Chad
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 390 m²
Número de plantas 3
Venta: villa de 3 pisos justo al lado de la colina Rrashbull, junto a la carretera principal…
$395,381
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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