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Propiedades residenciales en venta en Santa Maria, Cabo Verde

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apartamentos
11
12 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 1 habitacion
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 1
Área 39 m²
Descripción del objeto: Descubre una oportunidad única de inversión en Cabo Verde! Ofrecemo…
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Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 42 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un elegante apartamento Premium en una parte exclusiv…
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Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 41 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un amplio apartamento estudio con una zona de estar a…
$171,284
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 2 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 2
Área 73 m²
Descripción del objeto: Exclusivo apartamento de tres dormitorios en primera línea por el ma…
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Apartamento 1 habitacion en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 1 habitacion
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 1
Área 36 m²
Descripción del objeto: Últimos 4 apartamentos a este precio Silencio Garantizado retorno 5%…
$171,284
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Villa en Santa Maria, Cabo Verde
Villa
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 3
Área 150 m²
Descripción del objeto: Villa de lujo con piscina privada Silencio 1a Línea al Mar Silencio …
$341,426
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TekceTekce
Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 41 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un elegante apartamento en un lujoso complejo frente …
$188,412
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Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 45 m²
Descripción del sitio: Hemos proporcionado a nuestros clientes condiciones de inversión de a…
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Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 40 m²
Descripción del sitio: Hemos proporcionado a nuestros clientes condiciones especiales de inv…
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Apartamento 2 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 2 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 2
Área 59 m²
Descripción del objeto: apartamento de tres dormitorios en primera línea por el mar TEN 100 …
$171,259
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Apartamento 1 habitacion en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 1 habitacion
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 1
Área 39 m²
Descripción del sitio: Descubre una oportunidad única de inversión en Cabo Verde! Ofrecemos…
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Apartamento 6 habitaciones en Santa Maria, Cabo Verde
Apartamento 6 habitaciones
Santa Maria, Cabo Verde
Dormitorios 6
Área 40 m²
Descripción del sitio: Hemos acordado con nuestros clientes condiciones especiales, que son …
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