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Propiedades residenciales en venta en Canadá

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en LArdoise, Canadá
UP UP
Casa 9 habitaciones
LArdoise, Canadá
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Número de plantas 3
40,5 acre Hobby Farm For Sale By Owner in L'Ardoise Richmond County, Cape Breton N.S. 7 minu…
$256,650
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Parámetros de las propiedades en Canadá

con Jardín
Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Canadá

¿Cuál es el coste medio por metro cuadrado en Canadá?

5 mil dólares canadienses (unos 3600 dólares estadounidenses). Los precios inmobiliarios en Canadá están fuertemente influenciados por la ubicación y el tipo de propiedad.

¿En qué ciudades compra la gente bienes raíces con más frecuencia?

Ottawa, Vancouver, Toronto, Manitoba, así como las provincias de Ontario y Quebec son populares para comprar inmuebles en Canadá. Los precios de los inmuebles en venta en Canadá en estas regiones aumentan cada año.

¿Cuáles son los documentos necesarios para comprar una vivienda?

Aquellos que deseen comprar una casa en Canadá deben preparar:
  • pasaporte;
  • extracto bancario;
  • contrato de compra-venta;
  • evaluación por un experto independiente;
  • documentos que confirmen el estado de la propiedad y la ausencia de hipoteca u otras deudas sobre la misma.

¿Se permite a los extranjeros comprar una vivienda?

Según la ley adoptada en junio de 2022, los ciudadanos extranjeros no pueden comprar libremente bienes inmuebles en Canadá, a menos que:
  • sean estudiantes;
  • tengan un permiso de trabajo;
  • compren una propiedad residencial con fines de desarrollo (esto también se aplica a las empresas controladas por extranjeros).
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