Arrendamiento a largo plazo casas independientes en General Toshevo, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Bejanovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bejanovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
$567
por mes
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Deutsch, Polski
