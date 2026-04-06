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Obra nueva en venta en Región Sudeste

San Pablo
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Región Sudeste, Brasil
de
$195,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
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Región Sudeste, Brasil
de
$172,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 25
🔥CÓMO PROYECTO EN São Paulo TENIDO LOCAL PREMIAL RARQUE DA CIDADE📍 Centro de negocios de la ciudad • distrito de Verrini / Hucri Zaidan💼 Inversión en uno de los grupos económicos más fuertes de BrasilProyecto residencial moderno en el ambiente de los mayores centros de negocios, parques e in…
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