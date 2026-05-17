Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Metropolitana de Sao Paulo
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Jardín

Estudios con Jardín en venta en Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasil

;
Estudio Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/20
Estudio inusual 39 metros cuadrados. en una de las animadas zonas de la ciudad de São Paulo,…
$119,245
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasil

con Garaje
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir