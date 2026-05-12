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Estudios en venta en San Pablo, Brasil

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2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
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Estudio 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/20
Estudio inusual 39 metros cuadrados. en una de las animadas zonas de la ciudad de São Paulo,…
$119,245
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Parámetros de las propiedades en San Pablo, Brasil

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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