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Apartamentos con piscina en venta en Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasil

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
San Pablo
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 19/12
Experimenta lo mejor de São Paulo viviendo en este nuevo condominio impresionante en Vila Ma…
$218,022
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Apartamento 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 23/3
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$267,398
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 16/16
Descubre el privilegio de vivir en uno de los barrios más buscados de São Paulo. Este aparta…
$422,512
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AdriastarAdriastar
Estudio 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/20
Estudio inusual 39 metros cuadrados. en una de las animadas zonas de la ciudad de São Paulo,…
$119,245
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 12/12
¡Experimente lo mejor de la Zona Oeste de São Paulo en este impresionante nuevo condominio, …
$139,233
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Apartamento 4 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Piso 3/3
São Paulo, la vibrante ciudad de Brasil, ofrece una mezcla única de emoción y confort urbano…
$224,907
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GrekodomGrekodom
Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
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Apartamento 2 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/13
Experimenta lo mejor de São Paulo en este impresionante condominio de 1 dormitorio en Vila N…
$163,517
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 29/29
Experimente lo mejor de la región de Goiás suroeste de São Paulo en este impresionante nuevo…
$172,603
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Apartamento 1 habitacion en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
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Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/13
Experimente lo mejor de São Paulo's Northeast MT en este impresionante nuevo condominio en C…
$70,612
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Tipos de propiedades en Regiao Metropolitana de Sao Paulo

1 habitación

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