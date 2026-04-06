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Dúplex en venta en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro
14
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
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14 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Área 254 m²
Dúplex en venta con piscina privada en Copacabana - Posto 6 - 4 dormitorios Descubre este m…
$579,412
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Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Área 86 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$533,288
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Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 143 m²
Renovado y moderno dúplex en el corazón de Leblon - 4 suites Descubre este magnífico ático …
$1,13M
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Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Impresionante dúplex renovado de 345 m2 con terraza, jacuzzi y 3 suites - Barra Situado en …
$872,025
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Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Área 263 m²
Ático dúplex frente al mar en venta - Av. Atlântica, Posto 5 - Copacabana - 4 dormitorios D…
$1,74M
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Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
120 m2 duplex en venta en Copacabana - 3 dormitorios Descubre este magnífico ático dúplex d…
$348,810
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Nils OttNils Ott
Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$546,476
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Dúplex 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Arc Ipanema, desarrollado por la c…
$878,519
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Dúplex 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
Magnífico Triplex con Piscina en venta en Lagoa - 5 Dormitorios Descubra este espléndido át…
$2,10M
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Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Maravilloso ático dúplex con vistas al mar y a la ciudad, situado en la segunda cuadra de la…
$829,393
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Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
RIO Signature Residence & SPA es un espléndido complejo de 31 apartamentos en el corazón del…
$1,54M
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Dúplex 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 625 m²
Triplex ático en venta - Vistas a Lagoa en Ipanema - 4 dormitorios - 625 m2 Descubra este i…
$3,02M
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Dúplex 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Amplio ático dúplex en Gávea para renovar - 3 dormitorios Este amplio ático dúplex, con 392…
$1,36M
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Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Área 80 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$507,123
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Parámetros de las propiedades en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brasil

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