Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brasil

;
Río de Janeiro
217
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
217
217 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso reformado en venta con vista al mar - Ipanema - 4 dormitorios Descubre este piso renov…
$938,356
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Apartamento en venta - Ipanema - 2 dormitorios - Two Suites Descubra este elegante piso de …
$670,254
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento de jardín renovado en venta en Ipanema - 1 dormitorio Imagínese vivir en Ipanem…
$306,402
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Casa 5 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 5 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Casa con vistas panorámicas al mar - 5 dormitorios - São Conrado Situado en un condominio d…
$804,305
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
Triplex en venta frente al mar - Ipanema - 3 dormitorios - Proyecto VIE Balassiano oportuni…
$6,43M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Apartamento reformado con 3 dormitorios en venta en Humaitá. El apartamento tiene 90 m2, es…
$226,929
Dejar una solicitud
TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 259 m²
Número de plantas 3
Este excepcional ático de 259 m2 se encuentra en la zona más solicitada de Ipanema, cerca de…
$1,63M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Encantadora casa de época en venta en Urca - 4 dormitorios Situado en una de las zonas más …
$641,529
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 112 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Leblon, Paradís Mozak es un exclusivo proye…
$1,10M
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Atico dúplex en venta en Ipanema con amplia terraza - 2 dormitorios Situado en la zona más …
$660,679
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 94 m²
Piso de 94 m2 en venta - Rua Barata Ribeiro - Copacabana - 3 dormitorios Descubre este piso…
$229,801
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso reformado de 60 m2 en venta en Ipanema - 2 dormitorios Descubre este piso de 60 m2, co…
$344,702
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Número de plantas 2
Hermoso ático completamente renovado en un estilo contemporáneo con ambientes modernos, 3 do…
$643,444
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Descubre la magia de vivir en un impresionante ático dúplex, un verdadero oasis de lujo y so…
$1,28M
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Descubre Comfort y Elegance en un Atico Amplio en Copacabana Experimenta lo mejor de Copaca…
$511,308
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Apartamento de 50 m2 en venta en Ipanema - 1 dormitorio Descubre este hermoso piso de 50 m2…
$180,011
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Ipanema Almar, desarrollado por la…
$2,23M
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$564,719
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Casa 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 800 m²
Número de plantas 4
Increíble casa en venta y alquiler de 800 m2 rodeado de naturaleza en Gávea - 6 suites Desc…
$1,04M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Oportunidad: piso reformado de 3 dormitorios en venta en Copacabana - Posto 3 Descubre este…
$166,606
Dejar una solicitud
Ático Ático 6 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 6 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Apartamento de 6 dormitorios en venta en Ipanema Descubra el esplendor de Río de Janeiro en…
$2,78M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Apartamento en venta - 3 dormitorios - 88 m2 - Ipanema ¡Oportunidad para los inversores! S…
$352,362
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
INVESTOR ESPECIAL: Piso de alta gama en venta en Copacabana Be In Rio es un nuevo desarroll…
$405,891
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 2 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso de 85 m2 en venta en Urca - 2 dormitorios Descubre este piso amueblado con una superfi…
$244,164
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
INVESTOR SPECIAL: Piso de alta gama en venta en Ipanema, Be In Rio es un nuevo desarrollo s…
$310,082
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 182 m²
Piso en venta en Leblon - 3 dormitorios Descubre este estupendo apartamento de 182m2 en ven…
$957,506
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Apartamento 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
143 m2 piso en venta en Copacabana - 4 dormitorios Descubre este amplio apartamento de 143 …
$227,886
Dejar una solicitud
Dúplex 1 habitacion en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dúplex 1 habitacion
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 1
Área 80 m²
Ipanema es un complejo espléndido de 39 apartamentos en el corazón del distrito de Ipanema. …
$518,816
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 3 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 7
Área 900 m²
Precioso ático triplex en venta, con una impresionante vista 360 grados de la playa de Copac…
$7,66M
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Ático Ático 4 habitaciones
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 382 m²
Número de plantas 3
Lujoso ático con 4 suites en venta en Ipanema y increíbles vistas Un lujoso ático de 382m2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brasil

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir