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Apartamentos con garaje en venta en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brasil

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
San Pablo
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Estudio 1 habitación
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/27
Ofrecemos apartamentos de estudios a 2+1 ya en un complejo listo para vivir y para alquilar.…
$110,000
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Tipos de propiedades en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo

1 habitación

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