  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zdanovicy
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Zdanovicy, Belarús

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Zdanovicy, Belarús
Casa 5 habitaciones
Zdanovicy, Belarús
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Número de plantas 2
Para alquilar una casa bajo MinskPara alquilar un amplio apartamento con una superficie tota…
$1,000
por mes
