  2. Belarús
  3. Provincia de Vítebsk
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Provincia de Vítebsk, Belarús

1 propiedad total found
Oficina 711 m² en Polatsk, Belarús
Oficina 711 m²
Polatsk, Belarús
Área 711 m²
Piso 1/2
Un edificio administrativo de dos plantas se alquila en Polotsk, en la calle Nizhne-Pokrovsk…
Precio en demanda
