  2. Belarús
  3. Grodno
  Complejo residencial ASB Test

Complejo residencial ASB Test

Grodno, Belarús
Precio en demanda
;
Complejo residencial ASB Test
1
ID: 32678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/10/25

Localización

  • País
    Belarús
  • Región / estado
    Provincia de Grodno
  • Ciudad
    Grodno

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 70.0
Precio por m², USD 1,006
Precio del apartamento, USD 70,397
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 150.0
Precio por m², USD 9
Precio del apartamento, USD 1,341

Localización en el mapa

Grodno, Belarús
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
