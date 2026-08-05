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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Fanipalski sielski Saviet, Belarús

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Casa 4 habitaciones en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Casa 4 habitaciones
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Alquilado a una casa de campo en la dirección Brest, a sólo 24 km de la carretera de circunv…
$1,200
por mes
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