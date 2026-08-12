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Villas con piscina en venta en Bakú, Azerbaiyán

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Villa 7 habitaciones en Bakú, Azerbaiyán
Villa 7 habitaciones
Bakú, Azerbaiyán
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Venta villa de lujo capital a poca distancia del mar Ofrecemos a la venta una casa de campo…
$2,41M
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Parámetros de las propiedades en Bakú, Azerbaiyán

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