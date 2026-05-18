Permiso de residencia en Australia

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Este es un nuevo tipo de permiso de residencia y de trabajo en Alemania, válido a partir de 1 año con la posibilidad de renovación de hasta 3 años.
Beneficios del programa
1. Oportunidad de trabajar hasta 20 horas a la semana buscando un trabajo primario
2. Derecho a un trabajo de p…
UE Tarjeta Azul: Diseñado para profesionales altamente cualificados que trabajan o planean trabajar en Alemania dentro de su campo educativo. Se requiere un contrato de empleo con un salario mínimo específico.Este es el tipo de visa de trabajo más buscado, ofreciendo varios beneficios atract…
Visa de estudiante: Para la admisión a una universidad alemana, universidad estudiantil o para cursos de idiomas preparatorios. Requiere pruebas de la inscripción y disponibilidad de fondos para sufragar los gastos de matrícula y alojamiento.
Visa de formación profesional (Ausbildung): Se…