Hoteles en venta en Ereván, Armenia

Hotel en Ereván en Ereván, Armenia
Hotel en Ereván
Ereván, Armenia
Habitaciones 17
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 545 m²
Número de plantas 3
El hotel está diseñado para alquileres a corto plazo, tanto diarios como por horas, y tiene …
$2,90M
