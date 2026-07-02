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Videli Ltd

Bulgaria, Sofía
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Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2024
En la plataforma
En la plataforma
1 año 7 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Български, Українська, עִברִית
Página web
Página web
www.videliv.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
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Sobre la agencia

VIDELI - REAL ESTATE AGENCY IN BULGARIA

NUEVAS CONSTRUCCIÓN, CASAS, COMPLEXAS GAADAS, PLOTS, MANAGEMENT OF INVESTMENT PROPERTY

Su nuevo hogar comienza con el agente adecuado a su lado!!!

Servicios

¿Qué recibes con VIDELI?

1. Su Broker personal
Un experto dedicado que conoce tus metas, preferencias y prioridades y trabaja exclusivamente para ti.

2. Ofertas de propiedades adaptadas
No perdemos su tiempo — usted verá sólo las propiedades que realmente coinciden con sus necesidades y estilo de vida.

3. Insights de mercado Puedes confiar
Información clara y actualizada sobre tendencias de mercado, pronósticos y oportunidades reales.

4. Acceso a listas exclusivas
Obtener acceso a propiedades que nunca aparecen en línea — directo de desarrolladores y vendedores privados.

5. Soporte completo, cada paso del camino
De la búsqueda de la propiedad a la firma notaria — e incluso después de recibir las llaves— estamos contigo todo el camino.

6. Orientación financiera
Nuestros consultores hipotecarios ayudan a definir su presupuesto y encontrar las opciones de financiación más adecuadas.

7. Protección jurídica para todas las transacciones
Nuestro equipo legal calificado proporciona:

  • Revisión y ajuste de sus acuerdos de compra o arrendamiento
  • Comprobación completa de la historia de propiedad y los gravamenes de propiedad
  • Examen jurídico de la escritura notaria antes de firmar

8. Negociación hábil
Negociamos en su nombre, asegurando el mejor precio posible, condiciones de pago y condiciones de contrato.

Servicios adicionales de VIDELI

1. Valoración de la propiedad - determinar el potencial de alquiler o venta de su propiedad.

2. Preparación de bienes Consejos: cómo hacer que su casa se destaque y venda o alquile más rápido.

3. Gestión del alquiler: gestión completa de bienes después del acuerdo.

4. Recomendaciones confiadas — para empresas de renovación, diseñadores de interiores y servicios de limpieza.

5. Apoyo jurídico, incluidos:

  • Consultas de residencia (temporales o permanentes)
  • Adquisición de bienes por empresa (pros y contras)
  • Representación con poder de abogado para transacciones
  • Empresa de compra de terrenos o parcelas por ciudadanos extranjeros

En VIDELI — Estamos contigo incluso después del trato

Tu confianza es nuestro mayor activo.

Ya sea que usted está comprando, vendiendo o invirtiendo, estamos aquí para asegurar que cada paso es seguro, suave y exitoso.

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