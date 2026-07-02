Videli Ltd

VIDELI - REAL ESTATE AGENCY IN BULGARIA
NUEVAS CONSTRUCCIÓN, CASAS, COMPLEXAS GAADAS, PLOTS, MANAGEMENT OF INVESTMENT PROPERTY
Su nuevo hogar comienza con el agente adecuado a su lado!!!
¿Qué recibes con VIDELI?
1. Su Broker personal
Un experto dedicado que conoce tus metas, preferencias y prioridades y trabaja exclusivamente para ti.
2. Ofertas de propiedades adaptadas
No perdemos su tiempo — usted verá sólo las propiedades que realmente coinciden con sus necesidades y estilo de vida.
3. Insights de mercado Puedes confiar
Información clara y actualizada sobre tendencias de mercado, pronósticos y oportunidades reales.
4. Acceso a listas exclusivas
Obtener acceso a propiedades que nunca aparecen en línea — directo de desarrolladores y vendedores privados.
5. Soporte completo, cada paso del camino
De la búsqueda de la propiedad a la firma notaria — e incluso después de recibir las llaves— estamos contigo todo el camino.
6. Orientación financiera
Nuestros consultores hipotecarios ayudan a definir su presupuesto y encontrar las opciones de financiación más adecuadas.
7. Protección jurídica para todas las transacciones
Nuestro equipo legal calificado proporciona:
8. Negociación hábil
Negociamos en su nombre, asegurando el mejor precio posible, condiciones de pago y condiciones de contrato.
Servicios adicionales de VIDELI
1. Valoración de la propiedad - determinar el potencial de alquiler o venta de su propiedad.
2. Preparación de bienes Consejos: cómo hacer que su casa se destaque y venda o alquile más rápido.
3. Gestión del alquiler: gestión completa de bienes después del acuerdo.
4. Recomendaciones confiadas — para empresas de renovación, diseñadores de interiores y servicios de limpieza.
5. Apoyo jurídico, incluidos:
En VIDELI — Estamos contigo incluso después del trato
Tu confianza es nuestro mayor activo.
Ya sea que usted está comprando, vendiendo o invirtiendo, estamos aquí para asegurar que cada paso es seguro, suave y exitoso.