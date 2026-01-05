  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. UndersunEstate

UndersunEstate

Tailandia, Kathu
;
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2022
En la plataforma
En la plataforma
2 años 5 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
undersunestate.com/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Undersun Estate es su guía de confianza en el mercado inmobiliario de Phuket. Ofrecemos acompañamiento gratuito integral “llave en mano”: desde el análisis del mercado y la selección personalizada del inmueble hasta el momento en que usted recibe las llaves de su propiedad.

Trabajamos para que su inversión genere ingresos estables y su hogar junto al mar sea un lugar para vivir y descansar. Valoramos la confianza de nuestros clientes y siempre indicamos precios reales de los promotores — sin recargos ni “descuentos ficticios”.

Con Undersun Estate, siempre tendrá a alguien “sobre el terreno”. Tras la compra, seguimos en contacto y ayudamos con cuestiones prácticas — alquiler de coche, alojamiento de corta estancia, servicios de confianza y gestiones del día a día — para que su estancia en la isla sea cómoda y sin preocupaciones.

Construimos relaciones a largo plazo y queremos ser el primer número al que llame cuando planee comprar una propiedad o simplemente necesite un consejo en Phuket. Bienvenido a Undersun Estate — estaremos encantados de colaborar con usted.

Servicios
  • Selección de propiedades según su objetivo (inversión, mudanza, estilo de vida/vacaciones).
  • Asesoría sobre el mercado inmobiliario de Tailandia y las zonas de Phuket.
  • Cálculo del modelo de inversión: rentabilidad, costes y escenarios de salida.
  • Acompañamiento completo de la operación de principio a fin: desde la elección hasta la firma/cierre.
  • Revisión documental y apoyo en la entrega/inspección del inmueble.
Nuestros agentes en Tailandia
Kirill Dedyugin
Kirill Dedyugin
3 propiedades
Agencias cercanas
Phuket Buy House
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Propiedades residenciales 1143 Bienes raíces comerciales 23 Parcelas 57
PhuketBuyHouse ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario de Phuket desde 2008. Durante este tiempo, hemos ayudado a un gran número de extranjeros a comprar miles de hogares de ensueño. Eligiendo nuestra calidad y fiabilidad. Trabajamos abiertamente y transparentemente.Phuketbuy…
Dejar una solicitud
Easy Invest Estate
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 21
La tarea más importante para EasyInvestEstate es encontrar lo que más le importe en términos de ganancias a largo plazo y hacerlo realidad. Seleccionamos efectivamente bienes inmuebles de varios segmentos y clases de precios, al tiempo que garantizamos al comprador un precio razonable y una …
Dejar una solicitud
Phuket9
Tailandia, Phuket City Municipality
Propiedades residenciales 13
La inversión inmobiliaria es una de las maneras más fiables de ahorrar capital. Un objeto bien escogido aporta ingresos pasivos de 6% al año. Phuket real estate rises in price due to increased tourist flow, construction restrictions and land limits. Phuket9 ha participado profesionalmente en…
Dejar una solicitud
Premium Premium
Tumanov Group
Tailandia, Thep Krasatti
Edificios nuevos 359 Propiedades residenciales 4681
La misión de Tumanov Group es unir y crear una comunidad de inversores e individuos que han elegido Phuket para una vida feliz y para hacer crecer su capital. Trabajamos exclusivamente con bienes raíces en la isla de Phuket, Tailandia, sin dispersar nuestro enfoque en múltiples direccione…
Dejar una solicitud
Phuket Mix
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2011
Propiedades residenciales 54
PhuketMix no es nuevo en el mercado inmobiliario en Tailandia. Durante más de seis años, hemos estado seleccionando las ofertas más lucrativas para nuestros clientes que satisfacen plenamente sus expectativas y deseos. A lo largo de los años, varias docenas de familias con nuestra ayuda han …
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Realting.com
Ir