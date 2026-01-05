UndersunEstate

Sobre la agencia

Undersun Estate es su guía de confianza en el mercado inmobiliario de Phuket. Ofrecemos acompañamiento gratuito integral “llave en mano”: desde el análisis del mercado y la selección personalizada del inmueble hasta el momento en que usted recibe las llaves de su propiedad.

Trabajamos para que su inversión genere ingresos estables y su hogar junto al mar sea un lugar para vivir y descansar. Valoramos la confianza de nuestros clientes y siempre indicamos precios reales de los promotores — sin recargos ni “descuentos ficticios”.

Con Undersun Estate, siempre tendrá a alguien “sobre el terreno”. Tras la compra, seguimos en contacto y ayudamos con cuestiones prácticas — alquiler de coche, alojamiento de corta estancia, servicios de confianza y gestiones del día a día — para que su estancia en la isla sea cómoda y sin preocupaciones.

Construimos relaciones a largo plazo y queremos ser el primer número al que llame cuando planee comprar una propiedad o simplemente necesite un consejo en Phuket. Bienvenido a Undersun Estate — estaremos encantados de colaborar con usted.