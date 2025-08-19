  1. Realting.com
Tribus Realty

Letonia, Riga
;
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2014
En la plataforma
2 años 5 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Página web
www.tribus.lv/
Sobre la agencia

Tribus es una empresa única que ofrece servicios en transacciones inmobiliarias. Actualmente estamos muy activos en trabajar con propiedades residenciales en Riga, la región de Riga y Liepāja.

Trabajamos diligentemente para evaluar objetivamente el mercado inmobiliario y sus tendencias. Como resultado, proporcionamos a nuestros clientes evaluaciones precisas de mercado y seleccionamos la mejor estrategia para comprar, vender o alquilar propiedades. Tribus pretende ofrecer un servicio excepcional a nuestros clientes, y nos enorgullecemos de la calidad, seguridad y enfoque profesional de nuestros servicios.

Misión
Creemos que nada sucede por sí mismo, por lo que estamos aquí para encontrar el mejor comprador para cada propiedad y para facilitar la transacción!

Visión
Ser la empresa líder en la industria inmobiliaria, proporcionando servicio de alto nivel a nuestros clientes.

Valores

  • Cliente – ¡Haciendo más de lo que se espera de nosotros! Tomamos iniciativa, trabajamos con plena dedicación y priorizamos al cliente considerando sus deseos y necesidades. Nos esforzamos sin descanso hacia el objetivo compartido.
  • Calidad – Realizar nuestros deberes con integridad y profesionalidad. Mejorar continuamente como equipo e individualmente. Mejorar nuestro conocimiento y ser expertos en nuestro campo para brindar el mejor servicio a nuestros clientes.
  • Equipo – Colaborar como equipo, valorando el tiempo y esfuerzo que cada socio y miembro de la empresa contribuye a lograr el objetivo común. La capacidad de trabajar juntos es lo que nos lleva al resultado deseado.

Equipo
Cada uno de nuestros agentes se especializa en su segmento y tiene una profunda comprensión de la situación, actividad y demanda del mercado, por lo que somos expertos en lo que hacemos.

Asociados
Con el tiempo, durante nuestra fase de desarrollo, hemos ganado muchos socios confiables. Colaboramos con todas las principales agencias, bancos, instituciones estatales y municipales, y trabajamos con expertos reconocidos y muy valorados en la industria, especialistas en financiamiento y evaluación de bienes raíces.

Servicios

Ya sea venta o compra, alquiler o arrendamiento de bienes raíces, es un momento significativo que requiere un enfoque profesional. La mayoría de nuestros clientes trabajan con nosotros a largo plazo, repetidamente, porque ya han experimentado la calidad de nuestros servicios. Nuestros clientes están contentos de recomendarnos a otros, que es la clave de nuestro éxito. La satisfacción del cliente con nuestro trabajo es nuestra reputación.

  • Ventas inmobiliarias
  • Búsqueda de bienes
  • Préstamos de hipoteca
  • Adquisición inmobiliaria
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 21:15
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Lunes
09:00 - 17:00
Martes
09:00 - 17:00
Miércoles
09:00 - 17:00
Jueves
09:00 - 17:00
Viernes
09:00 - 17:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Letonia
Ver todo 58 agents
Igor Trosin
Igor Trosin
152 propiedades
Armands Kalvans
Armands Kalvans
57 propiedad
Vladislavs Daugerts
Vladislavs Daugerts
1 propiedad
Anzela Bartule
Anzela Bartule
2 propiedades
Agencias cercanas
Riga Real Estate
Letonia, Riga
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Propiedades residenciales 21 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 1
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Metropolis Riga
Letonia, Riga
Propiedades residenciales 652 Bienes raíces comerciales 76 Alquiler a largo plazo 1 Parcelas 64
Grupo de empresas inmobiliarias – Corretaje de metrópolis | Homeriga | Homejurmala | Officeriga
VIP Real
Letonia, Riga
Gründungsjahr des Unternehmens 2004
Propiedades residenciales 274 Bienes raíces comerciales 16 Alquiler a largo plazo 160 Parcelas 41
La empresa "VIP Real" fue fundada en 2004 y tenía el nombre « MC Real », pero teniendo en cuenta el trabajo con propiedades de clase premium en 2015, renombramos y cambiamos su nombre a "VIP Real". Al centrar sus actividades solo en la ciudad turística de lujo de Jurmala, hemos acumulado una…
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
CAPITAL PROPERTY EU
Letonia, Riga
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 454 Bienes raíces comerciales 4 Parcelas 62
Capital Property EU es su socio fiable y profesional en el mercado inmobiliario. Más de 3000 propiedades actualizadas en Riga y Jurmala; Selección personalizada de propiedades según su presupuesto; Propiedades confidenciales y de lujo; Propiedades para invertir; Representación …
AVER Brokerage
Letonia, Riga
Gründungsjahr des Unternehmens 2018
Propiedades residenciales 1
Una empresa inmobiliaria de más rápido crecimiento y más alto rango en Letonia con más de 30 corredores profesionales y 4 años de experiencia en el mercado letón. AVER se centra principalmente en nuevos desarrollos, medios, negocios y segmentos de lujo. AVER Brokerage tiene 2 creencias centr…
