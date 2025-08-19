Tribus Realty

Sobre la agencia

Tribus es una empresa única que ofrece servicios en transacciones inmobiliarias. Actualmente estamos muy activos en trabajar con propiedades residenciales en Riga, la región de Riga y Liepāja.

Trabajamos diligentemente para evaluar objetivamente el mercado inmobiliario y sus tendencias. Como resultado, proporcionamos a nuestros clientes evaluaciones precisas de mercado y seleccionamos la mejor estrategia para comprar, vender o alquilar propiedades. Tribus pretende ofrecer un servicio excepcional a nuestros clientes, y nos enorgullecemos de la calidad, seguridad y enfoque profesional de nuestros servicios.

Misión

Creemos que nada sucede por sí mismo, por lo que estamos aquí para encontrar el mejor comprador para cada propiedad y para facilitar la transacción!

Visión

Ser la empresa líder en la industria inmobiliaria, proporcionando servicio de alto nivel a nuestros clientes.

Valores

Cliente – ¡Haciendo más de lo que se espera de nosotros! Tomamos iniciativa, trabajamos con plena dedicación y priorizamos al cliente considerando sus deseos y necesidades. Nos esforzamos sin descanso hacia el objetivo compartido.

Calidad – Realizar nuestros deberes con integridad y profesionalidad. Mejorar continuamente como equipo e individualmente. Mejorar nuestro conocimiento y ser expertos en nuestro campo para brindar el mejor servicio a nuestros clientes.

Equipo – Colaborar como equipo, valorando el tiempo y esfuerzo que cada socio y miembro de la empresa contribuye a lograr el objetivo común. La capacidad de trabajar juntos es lo que nos lleva al resultado deseado.

Equipo

Cada uno de nuestros agentes se especializa en su segmento y tiene una profunda comprensión de la situación, actividad y demanda del mercado, por lo que somos expertos en lo que hacemos.

Asociados

Con el tiempo, durante nuestra fase de desarrollo, hemos ganado muchos socios confiables. Colaboramos con todas las principales agencias, bancos, instituciones estatales y municipales, y trabajamos con expertos reconocidos y muy valorados en la industria, especialistas en financiamiento y evaluación de bienes raíces.