Tamna Home

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Duna House es la mayor red de agencias inmobiliarias de Hungría, con más de 130 oficinas en todo el país y más de 2000 empleados. Duna House fue fundada en 1998 y, desde entonces, la compañía no ha hecho más que crecer. Duna House no solo ofrece propiedades residenciales, sino también comerc…
3
Recomendar
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Sobre nosotrosOTP Ingatlanpont Kft. fue establecido en 2011 como miembro del Grupo del Banco OTP. Nuestra empresa combina la experiencia inmobiliaria y bancaria de una manera única en Hungría, y como uno de los corredores de bienes raíces más importantes del país, proporciona a sus clientes …