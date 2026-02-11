  1. Realting.com
LightHouse Property

Montenegro, Budva
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
3 años 3 meses
Idiomas hablados
English, Русский, Hrvatski
Página web
smartproperty.me/
Horas de trabajo
Sobre la agencia

Sobre nosotros

Ya sea que usted está buscando un nuevo hogar, una inversión inteligente, o un socio confiable para sus clientes, estamos aquí para hacer el proceso sin problemas, transparente y eficaz.

Conocemos Montenegro y su mercado inmobiliario

Con un profundo conocimiento de la diversidad del paisaje inmobiliario de Montenegro, nos especializamos en propiedades adriáticas premium, así como fuertes oportunidades de inversión en lugares urbanos.
Ya sea que esté buscando una casa de gama media o una villa de lujo, nuestro equipo, combinando información local con la experiencia internacional, le guía hacia las mejores opciones. Nos mantenemos a su lado para asegurar que cada decisión sea informada y alineada con sus objetivos.

Servicio excepcional con un enfoque personal

Para nosotros, los bienes raíces no son sólo una transacción — es un paso significativo en la vida.
Por eso construimos relaciones a largo plazo en lugar de simplemente cerrar acuerdos. Nuestra misión es ofrecer resultados excepcionales y una experiencia elevada de principio a fin. Tomamos el tiempo para comprender sus necesidades, ya sea un comprador de primera vez, un inversionista internacional o un socio de agencia. Cada interacción está diseñada para que usted se sienta confiado, apoyado y plenamente informado en cada etapa.

Investment Advisory for Discerning Buyers

Proporcionamos orientación estratégica que le ayuda a maximizar el valor a largo plazo.
Si usted está buscando un hogar en Montenegro, explorando una oportunidad de desarrollo o ampliando su cartera de inversiones, nuestro equipo asesor ofrece apoyo experto. Desde el análisis del mercado y la evaluación del riesgo hasta identificar propiedades con un fuerte potencial de crecimiento, le ayudamos a estructurar su inversión con éxito a largo plazo en mente.

Servicios

  • Nuestros Servicios

    Ofrecemos un servicio integral de bienes raíces diseñado para proporcionar claridad, seguridad y paz mental durante todo el proceso de adquisición o venta.

  • Portafolio de propiedad curada
    Presentamos una colección cuidadosamente seleccionada de las mejores casas, villas y propiedades de Montenegro, cada una elegida con atención a la calidad y el potencial.

  • Due Diligence
    Realizamos controles jurídicos y financieros exhaustivos para garantizar la plena transparencia y proteger a nuestros clientes de posibles riesgos.

  • Guía de compra
    De las negociaciones a la firma de contratos y más allá, gestionamos todos los aspectos de la transacción.

  • Estrategia de comercialización del vendedor
    Posicionamos su propiedad frente al público adecuado, utilizando marketing profesional para maximizar la visibilidad y el valor de venta.

  • Development Consulting
    Para los compradores que examinan los proyectos de desarrollo, proporcionamos orientación sobre las estrategias de posicionamiento, planificación y ejecución del mercado.

  • Valuation and Market Research
    Ofrecemos evaluaciones detalladas para asegurar que usted está pagando el precio correcto o recibiendo un valor justo para su propiedad.

Mis socios
1 agencia
Nuestros agentes en Montenegro
Milena Bošković
Milena Bošković
35 propiedad
Agencias cercanas
Galeo D.O.O.
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 18 Bienes raíces comerciales 3 Parcelas 6
Cuando somos contactados por los clientes que quieren comprar una casa en Montenegro o resolver otros problemas relacionados con la compra de bienes raíces, buscamos ayudarles a elegir la mejor casa o apartamento, a elaborar y ejecutar perfectamente documentos que ahorran su dinero, y tambié…
PRO Silver
Vector Estate Montenegro
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Propiedades residenciales 437 Bienes raíces comerciales 20 Parcelas 17
Vector Estate Montenegro fue fundada en 2006 y es un equipo de profesionales, la experiencia de cada empleado es por lo menos 7 años de trabajo práctico en el territorio de la República de Montenegro en el campo de bienes raíces, cuestiones jurídicas y la industria turística. Nuestra empresa…
PRO Silver
CRASSULA Estate
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2022
Propiedades residenciales 103 Bienes raíces comerciales 3 Alquiler a largo plazo 12 Alquiler a corto plazo 1 Parcelas 28
¡CRASSULA Estate – agencia inmobiliaria en el corazón de Budva! Estamos listos para ayudarlo a encontrar la propiedad perfecta para sus necesidades de vida o inversión. Nuestro objetivo es brindarle una experiencia fluida y sin estrés. CRASSULA Estate está aquí para guiarlo en cada paso d…
PRO Silver
MONTBEL D.O.O.
Montenegro, Bar
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Propiedades residenciales 599 Bienes raíces comerciales 21 Parcelas 27
La D.O.O. Montbel es un equipo de profesionales muy cordiales. Solo utilizamos un enfoque personalizado para cada uno de nuestros clientes y un obligado paquete de "bonus" para ellos. Nos encontramos en el mismo Montenegro y, directamente allí monitorizamos el mercado, trabajamos mano a m…
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
VALUE.ONE
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2011
Edificios nuevos 58 Propiedades residenciales 278 Bienes raíces comerciales 11 Parcelas 14
Nuestra compañía, VALUE.ONE, le ofrece sus servicios profesionales para elegir propiedades inmuebles de calidad en la costa de Montenegro. Escuchamos atentamente los deseos de nuestros clientes y les proponemos solo propiedades de calidad, estrictamente de acuerdo con nuestros criterios.  …
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
