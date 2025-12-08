LightHouse Property

  1. Realting.com
Montenegro, Budva
Agencia inmobiliaria
2023
3 años 1 mes
English, Русский, Hrvatski
lighthouseproperty.me/
Sobre la agencia

Sobre nosotros

Ya sea que usted está buscando un nuevo hogar, una inversión inteligente, o un socio confiable para sus clientes, estamos aquí para hacer el proceso sin problemas, transparente y eficaz.

Conocemos Montenegro y su mercado inmobiliario

Con un profundo conocimiento de la diversidad del paisaje inmobiliario de Montenegro, nos especializamos en propiedades adriáticas premium, así como fuertes oportunidades de inversión en lugares urbanos.
Ya sea que esté buscando una casa de gama media o una villa de lujo, nuestro equipo, combinando información local con la experiencia internacional, le guía hacia las mejores opciones. Nos mantenemos a su lado para asegurar que cada decisión sea informada y alineada con sus objetivos.

Servicio excepcional con un enfoque personal

Para nosotros, los bienes raíces no son sólo una transacción — es un paso significativo en la vida.
Por eso construimos relaciones a largo plazo en lugar de simplemente cerrar acuerdos. Nuestra misión es ofrecer resultados excepcionales y una experiencia elevada de principio a fin. Tomamos el tiempo para comprender sus necesidades, ya sea un comprador de primera vez, un inversionista internacional o un socio de agencia. Cada interacción está diseñada para que usted se sienta confiado, apoyado y plenamente informado en cada etapa.

Investment Advisory for Discerning Buyers

Proporcionamos orientación estratégica que le ayuda a maximizar el valor a largo plazo.
Si usted está buscando un hogar en Montenegro, explorando una oportunidad de desarrollo o ampliando su cartera de inversiones, nuestro equipo asesor ofrece apoyo experto. Desde el análisis del mercado y la evaluación del riesgo hasta identificar propiedades con un fuerte potencial de crecimiento, le ayudamos a estructurar su inversión con éxito a largo plazo en mente.

Servicios

  • Nuestros Servicios

    Ofrecemos un servicio integral de bienes raíces diseñado para proporcionar claridad, seguridad y paz mental durante todo el proceso de adquisición o venta.

  • Portafolio de propiedad curada
    Presentamos una colección cuidadosamente seleccionada de las mejores casas, villas y propiedades de Montenegro, cada una elegida con atención a la calidad y el potencial.

  • Due Diligence
    Realizamos controles jurídicos y financieros exhaustivos para garantizar la plena transparencia y proteger a nuestros clientes de posibles riesgos.

  • Guía de compra
    De las negociaciones a la firma de contratos y más allá, gestionamos todos los aspectos de la transacción.

  • Estrategia de comercialización del vendedor
    Posicionamos su propiedad frente al público adecuado, utilizando marketing profesional para maximizar la visibilidad y el valor de venta.

  • Development Consulting
    Para los compradores que examinan los proyectos de desarrollo, proporcionamos orientación sobre las estrategias de posicionamiento, planificación y ejecución del mercado.

  • Valuation and Market Research
    Ofrecemos evaluaciones detalladas para asegurar que usted está pagando el precio correcto o recibiendo un valor justo para su propiedad.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 04:10
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lunes
10:00 - 17:00
Martes
10:00 - 17:00
Miércoles
10:00 - 17:00
Jueves
10:00 - 17:00
Viernes
10:00 - 17:00
Sábado
10:00 - 17:00
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Montenegro
Milena Bošković
Milena Bošković
22 propiedades
Realting.com
