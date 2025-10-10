  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. LAZUDI

LAZUDI

Tailandia, Bangkok
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
lazudi.com
Sobre la agencia

Buy, sell or rent with Lazudi, Thailand's top real estate broker. Explore and connect with local experts to find, sell or manage your next property.

Horas de trabajo
Abierto ahora
Actualmente en la empresa: 14:40
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Tailandia
Pavel Shtykov
Pavel Shtykov
Agencias cercanas
Tumanov Group
Tailandia, Thep Krasatti
Nuevos edificios 359 Propiedades residenciales 4679
La misión de Tumanov Group es unir y crear una comunidad de inversores e individuos que han elegido Phuket para una vida feliz y para hacer crecer su capital. Trabajamos exclusivamente con bienes raíces en la isla de Phuket, Tailandia, sin dispersar nuestro enfoque en múltiples direccione…
Dejar una solicitud
Phuket9
Tailandia, Phuket City Municipality
Propiedades residenciales 13
Real estate investment is one of the most reliable ways to save capital. A well-chosen object brings passive income of 6% per year. Phuket real estate rises in price due to increased tourist flow, construction restrictions and land limits. Phuket9 has been professionally engaged in investing…
Dejar una solicitud
Phuket Buy House
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
Propiedades residenciales 1124 Bienes raíces comerciales 24 Parcelas 52
PhuketBuyHouse ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario de Phuket desde 2008. Durante este tiempo, hemos ayudado a un gran número de extranjeros a comprar miles de hogares de ensueño. Eligiendo nuestra calidad y fiabilidad. Trabajamos abiertamente y transparentemente.Phuketbuy…
Dejar una solicitud
Phuket Mix
Tailandia, Phuket City Municipality
Gründungsjahr des Unternehmens 2011
Propiedades residenciales 54
PhuketMix is not new to the real estate market in Thailand. For more than six years, we have been selecting the most lucrative offers for our clients that fully meet their expectations and wishes. Over the years, several dozen families with our help have acquired their dream home in Phuket. …
Dejar una solicitud
PRO Silver
Vas Capital
Tailandia, Thalang
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Propiedades residenciales 182 Parcelas 2
Vas Group es una marca conocida en Phuket desde 2016. Desarrollado inicialmente como una pequeña empresa de alquiler de bienes raíces y transporte. Somos creativos, rápidos y fiables, muy trabajadoras. Para 2021, estábamos en la parte superior de las calificaciones para los servicios de viaj…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Polski
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir