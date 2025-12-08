  1. Realting.com
Tailandia
;
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
www.insightestate.com/
Sobre la agencia

Insight Estate es una agencia inmobiliaria centrada en la inversión que trabaja exclusivamente con el mercado de Tailandia.

Nuestro equipo construye modelos financieros de 10 años, verifica desarrolladores y compara proyectos en más de 100 puntos de datos.

Los rendimientos promedio en nuestros casos cliente comienzan de ~10% al año, con ROI total en proyectos seleccionados alcanzando el 180-200%.

Nuestro enfoque es simple: definir su estrategia, activos de lista corta con potencial de crecimiento real, luego guiarle a través de cada paso - desde la primera consulta hasta el apoyo de cierre y post-purchase. Transparente, honesto, y libre de flujo de marketing.

Servicios

Manejamos todo el proceso final a fin: desde la primera consulta para gestionar su propiedad después de la compra.

01. Define tu estrategia
Aclaramos sus objetivos, horizonte de inversión y nivel de riesgo.

02. Seleccionar proyectos a través de análisis
Acortamos propiedades usando nuestro sistema que compara proyectos en más de 100 puntos de datos.

03. Corre los números honestamente
Construimos un modelo financiero de 10 años con todos los gastos y supuestos realistas de ingresos, sin proyecciones infladas.

04. Mostrar las propiedades
Organizamos visitas al sitio en Tailandia o realizamos un tour en línea. Le ayudamos a asegurar los mejores términos de los desarrolladores — precio, cuotas o opciones de hipoteca.

05. Guía de la transacción
Le apoyamos con contratos, reservas, pagos y cheques de documentos.

06. Administrar su activo
Ayudamos post-purchase: alquileres, mantenimiento y comunicación con desarrolladores.

Horas de trabajo
Abierto ahora
Actualmente en la empresa: 10:10
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Lunes
09:00 - 21:00
Martes
09:00 - 21:00
Miércoles
09:00 - 21:00
Jueves
09:00 - 21:00
Viernes
09:00 - 21:00
Sábado
09:00 - 21:00
Domingo
09:00 - 21:00
