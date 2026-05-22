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Halkidiki Properties

Grecia, Central Macedonia
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Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
En la plataforma
2 años
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
www.halkidikiproperties.com/en
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Abierto ahora
Sobre la agencia

Halkidiki Properties, la base de datos inmobiliaria más grande de Halkidiki, es el líder en el mercado inmobiliario. Encuentra propiedades en Halkidiki aquí! Con la base de datos inmobiliaria más grande de Halkidiki, combinada con la amplia experiencia y conocimiento de nuestro personal, Halkidiki Properties logra satisfacer los deseos de cada cliente. Mediante la promoción de propiedades únicas y la aplicación de tecnologías innovadoras de inteligencia artificial en todos los procesos, logramos la combinación más rápida y precisa de la propiedad del comprador. En cuanto a las oportunidades de inversión, nuestro departamento especializado ha emprendido y completado con éxito proyectos importantes y numerosos, haciendo de nuestra empresa la más confiable para los inversores.

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