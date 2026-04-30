GET Real Estate

Sobre la agencia

Somos una agencia inmobiliaria profesional especializada en la venta y alquiler de propiedades en Albania, principalmente en zonas costeras. Ofrecemos un servicio completo para clientes internacionales, acompañándolos en cada paso del proceso: desde la búsqueda de la propiedad adecuada, la negociación y la verificación legal, hasta la finalización de la operación. Nuestro objetivo es brindar transparencia, seguridad y una experiencia fluida y sin estrés para cada cliente.