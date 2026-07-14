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Doga Kececioglu

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Agencia inmobiliaria
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2024
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www.dogakececioglu.com
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Sobre la agencia

Doğa Keçecioğlu es un asesor inmobiliario con sede en Estambul, Turquía, especializado en bienes raíces comerciales, propiedades de inversión y oportunidades residenciales seleccionadas para clientes locales e internacionales.

Trabaja a través de una amplia gama de tipos de propiedades, incluyendo edificios comerciales, oficinas, unidades minoristas, hoteles, parcelas terrestres, sitios de desarrollo, activos productores de ingresos, apartamentos y villas. Su trabajo se centra en el posicionamiento preciso del mercado, el análisis de las inversiones, la valoración de la propiedad, la comercialización profesional y el apoyo a las transacciones al final.

Doğa tiene un título en Ingeniería Ambiental y tiene un fondo multidisciplinar que combina asesoría inmobiliaria, análisis financiero, marketing, diseño, evaluación técnica y representación del cliente. Es candidato de CCIM y certificado ACP, con formación adicional CCIM en bienes raíces de inversión comercial.

Basado en Estambul y trabajando con la red RE/MAX Enjoy, Doğa ayuda a compradores, vendedores e inversores durante todo el proceso, desde la selección de propiedades y el análisis de mercado hasta la negociación, coordinación de documentación y apoyo de cierre. Su objetivo es presentar oportunidades de bienes raíces confiables, bien fundamentadas y comercializadas profesionalmente en Turquía a compradores e inversores globales. Siendo miembros de TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM y muchas otras redes también ayudan a proporcionar resultados rápidos y convenientes.

Servicios

Ofrecemos servicios profesionales de bienes raíces para compradores, vendedores e inversores interesados en el mercado inmobiliario turco.

Nuestros servicios incluyen:

  • Ventas y alquileres de propiedades residenciales

  • Ventas y alquileres de propiedades comerciales

  • Asesoramiento sobre bienes inmuebles

  • Oportunidades de hotel, tierra y desarrollo

  • Análisis de activos que producen ingresos

  • Investigación del mercado y valoración de la propiedad

  • Representación del comprador y búsqueda de la propiedad

  • Representación del vendedor y comercialización internacional

  • Apoyo a las negociaciones

  • Coordinación con profesionales legales, fiscales, de evaluación y títulos cuando sea necesario

  • Visualización remota y soporte de presentación en línea para clientes internacionales

Nos proponemos ofrecer oportunidades de bienes raíces transparentes, bien fundamentadas y comercializadas profesionalmente en todo Turquía, con un fuerte enfoque en Estambul y en las principales regiones de inversión.

Nuestros agentes en el mundo
Doga Kececioglu
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