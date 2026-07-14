Doga Kececioglu

Sobre la agencia

Doğa Keçecioğlu es un asesor inmobiliario con sede en Estambul, Turquía, especializado en bienes raíces comerciales, propiedades de inversión y oportunidades residenciales seleccionadas para clientes locales e internacionales.

Trabaja a través de una amplia gama de tipos de propiedades, incluyendo edificios comerciales, oficinas, unidades minoristas, hoteles, parcelas terrestres, sitios de desarrollo, activos productores de ingresos, apartamentos y villas. Su trabajo se centra en el posicionamiento preciso del mercado, el análisis de las inversiones, la valoración de la propiedad, la comercialización profesional y el apoyo a las transacciones al final.

Doğa tiene un título en Ingeniería Ambiental y tiene un fondo multidisciplinar que combina asesoría inmobiliaria, análisis financiero, marketing, diseño, evaluación técnica y representación del cliente. Es candidato de CCIM y certificado ACP, con formación adicional CCIM en bienes raíces de inversión comercial.

Basado en Estambul y trabajando con la red RE/MAX Enjoy, Doğa ayuda a compradores, vendedores e inversores durante todo el proceso, desde la selección de propiedades y el análisis de mercado hasta la negociación, coordinación de documentación y apoyo de cierre. Su objetivo es presentar oportunidades de bienes raíces confiables, bien fundamentadas y comercializadas profesionalmente en Turquía a compradores e inversores globales. Siendo miembros de TIGA, RE/MAX Commercial Network, TUGEM, CCIM y muchas otras redes también ayudan a proporcionar resultados rápidos y convenientes.