Desde 1991, Alfredo Graf & Asociados se ha destacado como el proveedor líder de servicios de intermediación en inversiones inmobiliarias comerciales, industriales y en el sector residencial premium. El éxito de nuestra gestión radica en nuestro profundo entendimiento del mercado local.
Gracias a nuestra trayectoria de más de 30 años cultivando relaciones con inversores tanto nacionales como internacionales, somos la fuente de información más fiable y el proveedor de servicios más seguro para transacciones en Perú.
En 2022, Alfredo Graf & Asociados concluyó numerosas transacciones significativas para inversores privados e institucionales. Realizando más transacciones anuales que nuestros competidores en el mismo sector, nuestros expertos en inversiones ofrecen a sus clientes una visión incomparable del mercado inmobiliario local.
Estas transacciones abarcaron inmuebles comerciales, oficinas, propiedades industriales, terrenos residenciales y almacenes.