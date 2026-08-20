  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Alfredo Graf & Asociados

Alfredo Graf & Asociados

Perú, Miraflores
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2001
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
www.alfredograf.com
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

Desde 1991, Alfredo Graf & Asociados se ha destacado como el proveedor líder de servicios de intermediación en inversiones inmobiliarias comerciales, industriales y en el sector residencial premium. El éxito de nuestra gestión radica en nuestro profundo entendimiento del mercado local.

Gracias a nuestra trayectoria de más de 30 años cultivando relaciones con inversores tanto nacionales como internacionales, somos la fuente de información más fiable y el proveedor de servicios más seguro para transacciones en Perú.

Servicios

En 2022, Alfredo Graf & Asociados concluyó numerosas transacciones significativas para inversores privados e institucionales. Realizando más transacciones anuales que nuestros competidores en el mismo sector, nuestros expertos en inversiones ofrecen a sus clientes una visión incomparable del mercado inmobiliario local.

Estas transacciones abarcaron inmuebles comerciales, oficinas, propiedades industriales, terrenos residenciales y almacenes.

Nuestros agentes en Perú
Alfredo Grfa
Alfredo Grfa
Agencias cercanas
DMR Inmobiliaria
Perú, Lurin
Gründungsjahr des Unternehmens 1993
Bienes raíces comerciales 1
Somos una empresa inmobiliaria sudamericana ubicada en Lima, Perú, creada en el año 1993. Nos especializamos en propiedades comerciales y residenciales. Trabajamos con varios fondos fiduciarios peruanos y extranjeros, asesorándolos en sus inversiones dentro de la región. Somos la puerta de e…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir