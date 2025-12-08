DMR Inmobiliaria

Somos una empresa inmobiliaria sudamericana ubicada en Lima, Perú, creada en el año 1993. Nos especializamos en propiedades comerciales y residenciales. Trabajamos con varios fondos fiduciarios peruanos y extranjeros, asesorándolos en sus inversiones dentro de la región. Somos la puerta de entrada a la región sudamericana para inversores extranjeros en bienes raíces, proporcionando una plataforma segura que les permite realizar sus inversiones de manera informada. Nuestro trabajo diligente nos permite proporcionar un servicio A1 a nuestros clientes, desde el análisis inicial del mercado hasta la finalización de una negociación de inversión estructurada en Bienes Raíces.
We are a South American real estate company located in Lima, Peru, created in 1993. We specialize in commercial and residential properties. We work with various Peruvian and foreign trust funds, advising them on their investments within the region. We are the gateway to the South American region for foreign real estate investors, providing a secure platform that allows them to make their investments in an informed manner. Our diligent work allows us to provide an A1 service to our clients, from initial market analysis to completion of a structured Real Estate investment deal.
- Asesoria en Compra, venta y alquiler
- Desarrollo Inmobiliario
- Asesoria Financiera
- Asesoria legal
Asesoria en Inversiones Inmobiliarias
- Estudios de mercado
- Tasaciones
- Due Diligence
- Advice on Buying, selling and renting
- Real state development
- Financial Consulting
- Legal advice
Advice on Real Estate Investments
- Market studies
- Appraisals
-Due Diligence