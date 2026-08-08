  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. 8 Dimensions Real Estate

8 Dimensions Real Estate

Albania,
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
8dimensions.al/
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Sobre la agencia

8 Dimensiones Real Estate fue fundada con una visión clara: proporcionar servicios profesionales de bienes raíces mientras ayuda a los clientes a encontrar propiedades que mejor se adapten a sus necesidades y estrategias financieras.

Nuestro equipo reúne experiencia, profesionalidad y compromiso inquebrantable en todas las etapas del proceso, desde la identificación de la propiedad ideal y la celebración de negociaciones para cerrar con éxito cada transacción.

Para nosotros, cada cliente es un socio valioso, y cada propiedad representa una nueva historia hecha posible a través de nuestra colaboración.

Nuestra Misión

Nuestra misión es transformar el mercado inmobiliario estableciendo nuevos estándares en profesionalidad, seguridad y atención al cliente. Cada transacción se gestiona como una asociación estratégica, con el éxito de nuestros clientes, el valor a largo plazo y la prosperidad en el corazón de todo lo que hacemos.

Lo que ofrecemos

En 8 Dimensiones Real Estate, cada cliente y cada propiedad se acerca con dedicación y una estrategia personalizada.

Ayudamos a los clientes a comprar, vender y alquilar propiedades combinando evaluación profesional de la propiedad, marketing avanzado y gestión de transacciones meticulosas. Cada transacción está respaldada por conocimientos jurídicos y financieros, asegurando un proceso seguro, transparente y sin problemas.

En 8 Dimensiones Real Estate, no solo ofrecemos propiedades: ofrecemos experiencia, confianza y confianza cada paso del camino.

Lo que nos distingue

Lo que nos distingue es nuestro enfoque de 8 dimensiones. Analizamos cada propiedad y los requisitos de cada cliente desde cualquier perspectiva posible, garantizando decisiones informadas y maximizando los resultados.

Para nosotros, cada transacción es más que un acuerdo, es una asociación premium basada en la confianza, la integridad y el compromiso.

8 Dimensiones Inmobiliaria — Creado para Más.

Nuestros agentes en el mundo
8 Dimensions Real Estate
8 Dimensions Real Estate
Agencias cercanas
Grinchenko Real Estate
Albania, Durrës, Rruga Taulantia/1, Hyrja 4, Apartament 30, me nr pasurie 27/292+4-30, zona kadastrale 8512, volumi 55, faqe 27
Gründungsjahr des Unternehmens 2022
Propiedades residenciales 25
Nuestra agencia inmobiliaria ofrece sólo aquellas propiedades que nosotros mismos elegiríamos para nosotros mismos o recomendaríamos a nuestros seres queridos. La confianza del cliente es nuestra máxima prioridad. Inspeccionamos personalmente cada propiedad y describiremos honestamente todas…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Irea Property
Albania, Bashkia Vlore
Gründungsjahr des Unternehmens 2008
Propiedades residenciales 9
Irea Property Ltd es una agencia inmobiliaria con sede en Vlora y ubicada en la Riviera albanesa.Con 14 años de experiencia en el mercado inmobiliario, ha servido a cientos de clientes y comercializado propiedades albanesas en el mercado internacional de bienes raíces.Irea Property represent…
Dejar una solicitud
CACTUS | Real Estate
Albania, Bashkia Durres
Gründungsjahr des Unternehmens 2021
Propiedades residenciales 366 Bienes raíces comerciales 17 Alquiler a largo plazo 41 Parcelas 7
¡Las llaves del apartamento de ensueño en Albania ya te están esperando! )  CACTUS REAL ESTATE es: • precios honestos 'Capacidad para calcular la criptomoneda & Soporte completo de transacciones & Capacidad para comprar bienes raíces fuera de línea /en línea & Proyecto de diseño y repara…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Saranda Elite's Realty Group
Albania, Saranda
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Propiedades residenciales 10
"El grupo Elite es una firma inmobiliaria con una clientela de todo el mundo que se basa en 30 años de experiencia y confianza. Nuestro equipo está continuamente equipado para cumplir con los más altos estándares, ya que nos enfocamos fuertemente en brindar un servicio excepcional tanto a co…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English
PRO Silver
EstateAll
Albania, Bashkia Vlore
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Propiedades residenciales 147 Bienes raíces comerciales 23 Alquiler a largo plazo 103 Alquiler a corto plazo 1 Parcelas 8
EstateAll Agency en cifras Hemos estado trabajando en el mercado inmobiliario albanés desde 2016 La compañía se estableció en 2016. Número de registro L77204215C Vendemos bienes raíces residenciales y comerciales, terrenos en toda Albania. Propiedades 1500 +: la base de datos …
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir