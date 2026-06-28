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ВСП недвижимость

Belarús, Minsk
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Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2008
En la plataforma
En la plataforma
6 años 2 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
Русский
Página web
Página web
wsprealt.by/
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Cerrado ahora
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Sobre la agencia

La agencia inmobiliaria “ WSP ” es su guardián de la tranquilidad. Hay muchas agencias que brindan servicios de transacciones de apartamentos en Minsk. Pero somos los únicos que le ofrecemos vender, comprar o intercambiar primero, y solo después de pagar el servicio. Cada objeto en el catálogo – un apartamento, casa u otro inmueble – tiene su precio, descripción, mapa y características. No cobramos ninguna tarifa por publicidad durante el proceso de trabajo. No tenemos multas ni tarifas ocultas. Los agentes inmobiliarios profesionales con experiencia sólida verifican y procesan cada objeto elegido.

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