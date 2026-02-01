Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Urugwaj
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Urugwaj

Maldonado
17
1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Punta Ballena, Urugwaj
Dom 8 pokojów
Punta Ballena, Urugwaj
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Spektakularne widoki na ocean z tego pięknego mieszkania na sprzedaż w Punta Ballena. 200 me…
$640,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
