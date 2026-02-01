Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Urugwaj
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Urugwaj

Maldonado
10
Punta Del Este
9
2 obiekty total found
Mieszkanie 12 pokojów w Punta Del Este, Urugwaj
Mieszkanie 12 pokojów
Punta Del Este, Urugwaj
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 12/18
Doświadczyć ostatecznego luksusu życia w Punta del Este, Urugwaj, w tym oszałamiającym 3 syp…
$700,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 9 pokojów w Punta Del Este, Urugwaj
Mieszkanie 9 pokojów
Punta Del Este, Urugwaj
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 10/18
Doświadcz ostatecznego w luksusie życia w Punta del Este, Urugwaj, w tym oszałamiającym 3 sy…
$550,000
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
