Nowe mieszkania w Nevada, Stany Zjednoczone

Clark County
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Stany Zjednoczone
od
$3,00M
Rok realizacji 2026
171 domów mieszkalnych, prywatne balkony dla każdego mieszkania.Panoramiczne widoki na Las Vegas Strip z każdej rezydencji.Przerośnięte plany pięter i 10 '-13' wysokości sufitu. Wet bar / suchy bar z magazynem wina, pod licznikiem chłodnica napojów i ekspres do lodu.Designerskie wykończenie …
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
