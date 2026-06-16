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Hotele na sprzedaż w Haines City, Stany Zjednoczone

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6 obiektów total found
Hotel 162 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 162 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
To dobrze zaprojektowane 3 sypialnie, 2.5 łazienka kamienica oferuje 1,748 m ² komfortowej p…
$289,000
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Hotel 162 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 162 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
To dobrze zaprojektowane 3 sypialnie, 2.5 łazienka kamienica oferuje 1,748 m ² komfortowej p…
$289,000
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Hotel 97 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 97 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ten dobrze zaprojektowany 2- sypialnia, 2- łazienka kamienica oferuje 1407 m kw komfortowej …
$265,000
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Języki komunikacji
English
International Property AlertInternational Property Alert
Hotel 97 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 97 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Ten dobrze zaprojektowany 2- sypialnia, 2- łazienka kamienica oferuje 1407 m kw komfortowej …
$265,000
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 162 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 162 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
To dobrze zaprojektowane 3 sypialnie, 2.5 łazienka kamienica oferuje 1,748 m ² komfortowej p…
$289,000
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Hotel 97 m² w Haines City, Stany Zjednoczone
Hotel 97 m²
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
This well-designed 2-bedroom, 2-bathroom townhouse offers 1,407 sq ft of comfortable living …
$265,000
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