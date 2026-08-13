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Wille na sprzedaż w Kalifornia, Stany Zjednoczone

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1 obiekt total found
Willa w San Diego, Stany Zjednoczone
Willa
San Diego, Stany Zjednoczone
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
To jedyny w swoim rodzaju dom w południowej Kalifornii, i zajęło 10 lat, aby uzyskać pozwole…
$24,65M
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Parametry nieruchomości w Kalifornia, Stany Zjednoczone

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